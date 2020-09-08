للنهوض بالوطن.. وزير الأوقاف يدعو لنشر ثقافة الاحترام والوفاء بالعهود

دعا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إلى نشر ثقافة الاحترام والإحسان والوفاء بالعهود والعقود من أجل النهوض بالوطن اجتماعيا ودينيا وثقافيا واقتصاديا وفى كل مناحى الحياة.





وأكد وزير الأوقاف فى بيان اليوم الإثنين، نشرت تفاصيله وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن الاحترام ليس شعارًا، إنما هو سلوك قويم، هو منتهى العفة فى اللسان، والترفع عن الدنايا، والوفاء بالعهود والوعود والمواثيق، والإسراع فى رد الجميل، ومقابلة الإحسان بمثله بل بأفضل منه، إذ يقول الحق سبحانه "وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا" "النساء: 86"، ويقول عز وجل: "وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِى حَمِيمٌ، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ" "فصلت : 34-35".

وقال وزير الأوقاف، إن الاحترام يقتضى اجتناب كل ما يخل بالمروءة والكرامة، سواء فى مطعم، أم فى ملبس، أم فى مجلس، أم فى ولوج مواطن الشبهات، لافتا إلى أنه الصدق فى القول، والرحمة فى غير ضعف، والتواضع فى غير ذل، والقوة فى الحق، بلا تردد وبلا تجاوز وبلا عنف، والصفح والحلم عند المقدرة، والتجاوز عن المعسر، وإنظار الموسر، وإنه التحلى بالإيثار لا الاتصاف بالأثرة أو الأنانية، إنه البعد عن كل مـا يشين من الحمـق والطيش والنـزق، والاستغـلال، والاحتكار، والغـش، والتدليس، والظلم، والإفك، والافتراء، والبهتان، كما إنه "الاحترام" الاعتراف بحق الآخرين، وحب الخير لهم، وحسن الإنصات إليهم، وعدم الاستهانة بهم، أو التقليل من شأنهم.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الاحترام هو وضـع الشىء فى موضعـه من احترام الكبيـر، ورحمـة الصغير، وإنزال العلماء والعظماء منازلهم، إذ يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا" "سنن الترمذى"، كما أنه احترام الذات فى السر والعلن ، فى الواقع الحياتى أم العالم الافتراضى، مؤكدا أن للحرِّ المحترم وجه واحد ظاهره كباطنه ، وللجبناء وجهان أحدهما فى الواقع والآخر على صفحات التواصل.