انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. اعرف لجنتك فى جولة الإعادة

تنطلق اليوم الثلاثاء انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ والتى تستمر لمدة يومين، وبدأت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية أعمالها صباح اليوم لمتابعة العملية الانتخابية.





وفتحت غرفة العمليات أبوابها وتواصلت مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة فتح اللجان المختلفة، وذلك فى ظل توجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برفع حالة الاستعداد القصوى لكل الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة، مؤكدًا أن مهمة المحافظات هى توفير المناخ الآمن والمناسب وكل سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة. ويمكن للناخب أى يعرف مكان لجنته خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

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