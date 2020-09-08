صباحك ومطرحك.. تكثيف وانتشار أمنى بمحيط اللجان لتأمين إعادة انتخابات الشيوخ

وأضاف صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن وزارة الداخلية أنهت استعداداتها بالتنسيق مع القوات المسلحة بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة اليوم.

وأشار إلى أنه تم مراجعة جميع الخطط لتوفير مناخ آمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات دون أى معوقات، حيث اعتمدت الخطة على عدد من المحاور أهمها الانتشار الأمنى المكثف وتدعيم الخدمات الأمنية بجميع الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، بالإضافة إلى تأمين جميع المنشآت الخدمية بجميع المحافظات.

وتقوم خطة الوزرة أيضا على الدفع بقوات التدخل السريع وتجهيزها بالعناصر المدربة للتعامل الفورى مع أى طارئ، كما قام عدد من مدراء الأمن بتفقد قوات الأمن أمام اللجان وتم التأكيد على ضرورة اليقظة الأمنية وحسن التعامل مع المواطنين.

وانطلق فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وينتهى غدًا الأربعاء 9 سبتمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية ويتم نشرها فى الجريدة الرسمية، يوم الأربعاء 16 سبتمبر.

