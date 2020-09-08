صور.. وزير النقل يعلن دخول برج  إشارات المراغة الخدمة

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، دخول برج إشارات المراغة والمنطقة الأتوماتيكية بين برجى المراغة وجزيرة شندويل بطول 12 كم، بمحافظة سوهاج فى الخدمة.





وحسب بيان لوزارة النقل، جاء ذلك بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير بالبرج، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط / نجع حمادى بطول 180 كم، والذى يتم تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من 17 برجًا رئيسيًا، و3 أبراج ثانوية، و64 مزلقانًا، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت42.2% حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لعدد 17 برجًا على التوازى بمراحل متفاوتة، لافتًا إلى أن برج إشارات المراغة بسوهاج يتحكم فى 43 سيمافور ضوئى، و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا، و25 موتور تحويلة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط أسيوط / نجع حمادى يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الميكانيكى/ الكهربى القديم) بآخر إلكترونى حديث مما يؤدى إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالى زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف كامل الوزير، أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتا إلى أن خطة وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم، بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.