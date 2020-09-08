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غرفة عمليات التنمية المحلية تبدأ عملها لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ

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بدأت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، عملها صباح اليوم، لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ والتى تستمر لمدة يومين، حيث فتحت غرفة العمليات أبوابها وتواصلت مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة فتح اللجان المختلفة.

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة، مؤكدًا أن مهمة المحافظات هى توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة .

كما وجه وزير التنمية المحلية، بقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.

وأجرى اللواء محمود شعراوى عدداً من الاتصالات الهاتفية مع بعض المحافظين للاطمئنان منهم بصورة مباشرة على اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات وقيامهم ببعض الجولات لتفقد ومتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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