ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وفقا لبيان صحفى، بسرعة الانتهاء من جميع الأمور الفنية المتعلقة بمبنى وزارة التعليم العالى ومجمع التعليم الخاص، ليصبح جاهزا لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الجامعى الجديد.
ويهدف إنشاء المبنى الجديد إلى توفير مكان مميكن لتقديم خدمة مميزة للطلاب ولتسهيل الإجراءات الإدارية لهم، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك فى اطار سعى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للارتقاء بالمنظومة الإدارية والخدمية المقدمة لطلاب المرحلة الجامعية، علما بأنه بافتتاح المبنى الجديد ستطلق الوزارة مجموعة من الخدمات الإدارية الإليكترونية تختص بشئون المعاهد والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية فى مصر بالإضافة للجامعات الأهلية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عبدالغفار يتفقد مبنى وزارة التعليم العالى والمجمع الخاص بالقاهرة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.