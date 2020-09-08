تداول 14سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 14 سفينة حاويات وبضائع عامة، إذ استقبل الميناء 9 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة.





وأوضح المركز فى بيان له اليوم الثلاثاء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23601 طن، شملت 4761 طن فوسفات و440 طن مولاس و13100 طن يوريا و5300 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14602 طن، شملت 150 طن زيت طعام و14452 طن قمح. ‎

وأشار المركز إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 144 حاوية مكافئة تشمل فواكة "رمان و فراولة و مانجو" وخضروات "نعناع وورق عنب وبسلة وبطاطس وبطاطا وخرشوف وملوخية وخضار مشكل مجمد وفاصوليا" وحاصلات زراعية "روز مارى وسمسم" يتم تصديرها إلى الإمارات والأردن وألمانيا وأسبانيا وسنغافورة ومالطا وهولندا وسلوفينيا وإنجلترا، فى حين بلغ عدد الحاويات الواردة 206 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1346 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغت 106562 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 19373 طنا، موضحا أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4014 شاحنة منها 536 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30201 من البضائع العامة.