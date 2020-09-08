وأوضح المركز فى بيان له اليوم الثلاثاء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23601 طن، شملت 4761 طن فوسفات و440 طن مولاس و13100 طن يوريا و5300 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14602 طن، شملت 150 طن زيت طعام و14452 طن قمح.
وأشار المركز إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 144 حاوية مكافئة تشمل فواكة "رمان و فراولة و مانجو" وخضروات "نعناع وورق عنب وبسلة وبطاطس وبطاطا وخرشوف وملوخية وخضار مشكل مجمد وفاصوليا" وحاصلات زراعية "روز مارى وسمسم" يتم تصديرها إلى الإمارات والأردن وألمانيا وأسبانيا وسنغافورة ومالطا وهولندا وسلوفينيا وإنجلترا، فى حين بلغ عدد الحاويات الواردة 206 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1346 حاوية مكافئة.
ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغت 106562 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 19373 طنا، موضحا أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4014 شاحنة منها 536 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30201 من البضائع العامة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تداول 14سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.