وزير التنمية: صوتك مسموع تلقت أكثر من 202 ألف رسالة

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" التى تتبناها الوزارة تلقت منذ انطلاقها خلال شهر أكتوبر 2018 وحتى نهاية أغسطس 2020 أكثر من 202 ألف رسالة منها 43207 شكاوى تم حل 41386 شكوى منها بنسبة حوالى 95,8% وجارى حل 1821 شكوى.





وأشار شعراوى، فى بيان صحفى، إلى أن المبادرة تلقت خلال شهر أغسطس الماضى أكثر من 17 ألف رسالة منها 2896 شكوى تم حل 2441 شكوى منها بنسبة 77.3% وجارى حل 655 شكوى.

وأوضح أن أكثر الشكاوى خلال شهر أغسطس تتعلق بالقمامة وعددها 1557 شكوى بنسبة 53.8 % والإشغالات 919 شكوى بنسبة 31.9 % ثم مخالفات البناء 278 شكوى بنسبة 9.6 % وشكاوى التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وعددها 109 شكاوى بنسبة 3.9٪ وشكاوى الفساد 33 شكوى بنسبة 1.1 %.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن أكثر المحافظات استجابة فى حل شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس هى أسيوط والمنيا والقليوبية والفيوم والدقهلية والبحيرة وأسوان، لافتاً إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تأتى استكمالا لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة وتعمل على عدة محاور رئيسية أهمها التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد ومخالفات البناء.

وقال اللواء محمود شعراوى أن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر أغسطس 1455 رسالة منها 2267 شكوى مستوفاة تم الرد على 1862 شكوى منها بنسبة 82 %.

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وتلقى البريد الاليكترونى للوزارة خلال الشهر 83 رسالة تم الرد عليها وتضمنت الرسائل 25 شكوى وتم الرد على 13 شكوى وجارى الرد على 12 شكاوى بنسبة 52%، وبلغ عدد الرسائل الواردة على صفحة المبادرة خلال شهر فبراير 2930 رسالة وبلغ عدد الشكاوى 604 شكاوى تم الرد على 266 شكوى منها جارى الرد على 238 شكوى بنسبة 61 %، ويواصل الخط الساخن تلقى اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن المبادرة وتوجيه المواطنين على وسائل تلقى الشكاوى حيث بلغ استقبال عدد المكالمات 240 اتصالا تليفونيا .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وفيما يخص المحور الثانى للمبادرة يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن".