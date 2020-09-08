الصحة : انطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة غدا

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن تنطلق القوافل لمحافظات: القاهرة - سوهاج - الإسكندرية - قنا - السويس - بني سويف - المنوفية - دمياط - البحيرة - أسوان - الوادي الجديد - الإسماعيلية – مطروح.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان صحفى سابق، أن تلك القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.