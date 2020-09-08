محافظة الجيزة للمخالفين: آخر موعد للتصالح فى البناء 30 سبتمبر

نوهت محافظة الجيزة، إلى أن آخر موعد للتقدم للتصالح فى مخالفات البناء هو 30 سبتمبر 2020، وعلى المواطنين الراغبين فى التقدم سرعه التوجه إلى المركز التكنولوجى للحى والمركز المختص واستيفاء المستندات.





جاء ذلك خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك". وأشار المحافظ أحمد راشد، وفقا لبيان صحفى سابق، إلى أنه ما زال أمام المواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء فرصة كبيرة لن تعوض لتقنين أوضاعهم والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم والتعامل القانونى حيالها.

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