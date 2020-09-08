إطلاق ١٣ قافلة طبية ضمن مبادرة ”حياة كريمة” للكشف والعلاج مجانًا فى...

اعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة بأنه سيتم إطلاق ١٣ قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا غدا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات ( القاهرة - سوهاج - الإسكندرية - قنا - السويس - بني سويف - المنوفية - دمياط - البحيرة - أسوان - الوادي الجديد - الإسماعيلية - مطروح ) ...

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