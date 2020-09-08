الجامعات الأهلية تعلن جداول اختبارات القبول طبقا لكل قطاع

قام الموقع الرسمي للجامعات الأهلية بنشر الجداول الخاصة باختبارات القبول وذلك طبقا لكل قطاع على حسب رغبات الطلاب.

وكان الموقع الرسمي للجامعات الأهلية ، أعلن عن اتاحة معرفة موعد امتحانات القبول للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة بدء من الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء ، و أن اجراء الامتحانات سيكون من خلال رابط الحساب الذى قام الطالب بالتسجيل فيه سابقا للالتحاق بالجامعات الأهلية .

وأوضح الموقع الرسمي للجامعات الأهلية أن مدة الامتحان ساعة واحدة فقط لكل قطاع و40 دقيقة للغة الإنجليزية .

وتنطلق ، اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة أون لاين، حيث أنه وفقا للجدول الزمنى المنشور على الموقع الرسمى للجامعات الأهلية تبدأ اختبارات (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الانجليزية) خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.

Advertisements

ومن المقرر أن تنطلق الدراسة العام الأكاديمى الدراسى 2020 /2021 فى 3 جامعات أهلية وهى جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثاء بجنوب سيناء بالإضافة إلى جامعة العلمين الدولية .

وكان الموقع الرسمى للجامعات الأهلية اغلق فى تمام الساعة 12 من منتصف الليل لليوم الاثنين باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.

وكان الموقع الرسمى للجامعات الأهلية، قال إنه تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا الإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة وإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم بناء على آلاف الطلبات التي وردت لنا ، فقد تقرر مد موعد التقدم إلى منتصف ليل الاثنين 7 سبتمبر 2020، بعد أن كان مقرر له يوم 2 سبتمبر .