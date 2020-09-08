وفاة الفنانة ستونة صاحبة أغنية "شيكولاته" بفيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"

أعلن الفنان المسرحى حربى الطائر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة الممثلة السودانية ستونة، التي شاركت فى فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدى قبل 20 عاماً حيث كتب الطائر:"البقاء لله الفنانة ستونة مطربة السودان والوطن العربى أنا لله وانا اليه لراجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة.

وفاة الفنانة ستونة

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ستونة هي ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد (الخرطوم)، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير. ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.. شاركت ببعض المسرحيات، ثم ظهرت ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" وغنت فيه أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، بعدها شاركت مع النجم عادل إمام فى فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.

وتزوجت ستونة التي تقيم بالقاهرة في عام 2018، بعدما أعلن زوجها "كامل" الخبر على فيس بوك وعلق وفتها تم عقد قراني وسط الاهل والاحباب بقاهرة المعز، زواجي الميمون علي الفنانة ستونة"، ونالت ستونة وزوجها، التهنئة من أصدقائهم ومن مرتادي التواصل

ستونة وزوجها