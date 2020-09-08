المؤبد لرجل الأعمال مجدى يعقوب وموظفة ببنك بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف، وموظفة فى بنك القاهرة، بالسجن المؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه وانقضاء الدعوى لمتهمين آخرين لوفاتهما.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى ، وبعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.

Advertisements

وتعود أحداث القضية إلى عام 2006، عندما تمكنت أجهزة الامن من القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت احالتهم لمحكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الاحالة، أن المتهمين استولوا على مليار جنيه منهم رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والمتهم الثانى "متوفى" رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا اضرا عمدا بأموال جهة عمله أنفة البيان بلغت قيمته مليار وثلاثمائة جنيه بأن قام المتهمين ،بصرف المبالغ أنفة البيان إلى المتهم الثالث رجل الأعمال مجدى يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة، وعلى الرغم من عدم قيام المذكور بسداد التجاوزات القائمة فى حسابات شركته مما أدى إلى عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة فى حساباته ووجود عجز فى الضمانات المقدمة منه والموجودة تحت يد البنك مما ترتب عليه ضياع المبلغ أنف البيان والذى يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته