حل 96% منها.. التنمية المحلية: تلقينا ٤٣٢٠٧ شكاوى مبادرة سمعنا صوتك

وأشار اللواء محمود شعراوى ، إلى أن المبادرة تلقت خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من ١٧ ألف رسالة منها ٢٨٩٦ شكوي تم حل عدد ٢٤٤١ شكوي منها بنسبة ٧٧.٣% ، وجاري حل ٦٥٥ شكوي، موضحًا أن أكثر الشكاوى خلال شهر أغسطس تتعلق بالقمامة وعددها ١٥٥٧ شكوى بنسبة ٥٣.٨ % والإشغالات ٩١٩ شكوى بنسبة ٣١.٩ % ثم مخالفات البناء وعددها ٢٧٨ شكوى بنسبة ٩.٦% وشكاوي التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعددها ١٠٩ شكوي بنسبة ٣.٨٪ وشكاوى الفساد ٣٣ شكوى بنسبة ١.١ %.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن أكثر المحافظات استجابة فى حل شكاوي المواطنين خلال شهر أغسطس هى أسيوط والمنيا والقليوبية والفيوم والدقهلية والبحيرة وأسوان ، لافتًا إلى أن مبادرة ( صوتك مسموع ) تأتى استكمالا لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزراة وتعمل على عدة محاور رئيسية أهمها التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والاشغالات والفساد ومخالفات البناء.
وقال اللواء محمود شعراوي أن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر أغسطس عدد ١٤٥٥١ رسالة منها عدد ٢٢٦٧ شكوى مستوفاة تم الرد على ١٨٦٢ شكوى منها بنسبة ٨٢ % ، وتلقى البريد الاليكترونى للوزارة خلال الشهر عدد ٨٣ رسالة تم الرد عليها وتضمنت الرسائل عدد ٢٥ شكوى وتم الرد على ١٣ شكوى وجارى الرد على ١٢ شكاوى بنسبة ٥٢% ، وبلغ عدد الرسائل الواردة على صفحة المبادرة خلال شهر فبراير ٢٩٣٠ رسالة وبلغ عدد الشكاوى ٦٠٤ شكوى تم الرد على ٢٦٦ شكوى منها جارى الرد على ٢٣٨ شكوي بنسبة ٦١ % ، ويواصل الخط الساخن تلقى إقتراحات المواطنين والإستفسارات عن المبادرة وتوجيه المواطنين على وسائل تلقى الشكاوى حيث بلغ استقبال عدد المكالمات ٢٤٠ اتصال تليفونى .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن".
وأكد شعراوي علي اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين لذلك تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين حيث تم تخصيص رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) www.facebook.com/sotakmasmwo ) رقم الخط الساخن : (15330) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة .
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