تكثيف أمني أمام لجان العياط فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام مقرات اللجان الانتخابية في قرى ومركز العياط التابعين لمحافظة الجيزة.

حيث انتشرت قوات الأمن أمام اللجان لتأمين المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في يومي الإعادة على انتخابات مجلس الشيوخ.

حيث انطلقت اليوم الثلاثاء جولة الإعادة على انتخابات مجلس الشيوخ في بعض الدوائر التي لم تحسم من الجولة الأولى.

Advertisements

وتستمر جولة الإعادة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.