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تكثيف أمني أمام لجان العياط فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

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كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام مقرات اللجان الانتخابية في قرى ومركز العياط التابعين لمحافظة الجيزة.

حيث انتشرت قوات الأمن أمام اللجان لتأمين المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في يومي الإعادة على انتخابات مجلس الشيوخ.

حيث انطلقت اليوم الثلاثاء جولة الإعادة على انتخابات مجلس الشيوخ في بعض الدوائر التي لم تحسم من الجولة الأولى.

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وتستمر جولة الإعادة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ 52 مرشحا على 26 مقعدا في 14 محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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