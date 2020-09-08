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وزير الإسكان يلتقي أعضاء المجلس التصديري للاستثمار العقاري لبحث آليات تشجيع تصدير العقار المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإسكان يلتقي أعضاء المجلس التصديري للاستثمار العقاري لبحث آليات تشجيع تصدير العقار المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء المجلس التصديري للاستثمار العقارى، لبحث آليات تشجيع تصدير العقار المصرى، نظرًا لما تمثله صناعة التطوير العقاري كقاطرة رئيسية لنمو الاقتصاد المصري، وتشغيل العديد من الأنشطة الأخرى المتعلقة به، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأوضح وزير الإسكان، أن أعضاء المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، قدموا رؤيتهم ومقترحاتهم لتحفيز تصدير العقار المصرى، واستعراض نقاط القوة فى القدرة التنافسية للعقار المصرى، واستراتيجية تصدير العقار، وكذا عرض بعض المشاكل والعقبات التى تواجه تصدير العقار المصرى للتصدى لها والعمل على حلها.

وأكد الوزير أنه يوجد فى مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظرًا لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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