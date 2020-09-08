وزير الرى يتوجه إلى جنوب السودان لمتابعة مجموعة من المشروعات

توجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، ووفد مرافق، فى زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان لبحث تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية فى مجال الموارد المائية والرى.





وأوضحت وزارة الرى فى بيان صحفى، يأتى ذلك تلبية لدعوة مناوا بيتر قادكوث- وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان فى إطار تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان.

وصرح عبد العاطى، بأن الزيارة تأتى فى إطار حرص وزارة الموارد المائية والرى على تعزيز أواصر التعاون فى مجال الموارد المائية والرى مع شقيقتها جمهورية جنوب السودان، ولقاء مناوا بيتر قادكوث- وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان والذى يعد اللقاء الأول بعد توليه المنصب، حيث سيتم إجراء المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى تفقد سير العمل فى العديد من المشروعات التى تقوم بها مصر فى جنوب السودان وافتتاح أحد المشروعات التى أقامتها الوزارة فى جنوب السودان.

وأشار عبد العاطى إلى أن تاريخ التعاون بين الوزارتين ممتد منذ توقيع مذكرة التفاهم فى 18 أغسطس 2006 وتم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفنى بين البلدين فى 28 مارس 2011 وتم تعزيز العلاقات الثنائية الطيبة بين مصر وجنوب السودان بتوقيع اتفاقية التعاون الفنى والتنموى فى نوفمبر 2014 بالقاهرة بحضور رؤساء الدولتين لتقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ حزمة من مشروعات تنموية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لجمهورية جنوب السودان، من مشروعات توفير مياه الشرب النقية لمواطنى جنوب السودان ومشروعات إنشاء المراسى النهرية لربط المدن والقرى، وذلك للعمل على تسهيل نقل البضائع والركاب بما ينعكس إيجابياً على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان و مشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات.

هذا، وسيقوم وزير الرى المصرى خلال الزيارة بتفقد العمل بمشروعات محطات الآبار الجوفية التى تقيمها الوزارة حالياً فى مدينة جوبا لخدمة الأهالى والمواطنين بالدولة الشقيقة جنوب السودان.

وأشاد الدكتور عبد العاطى بالعلاقات التاريخية بين البلدين فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا على أن مشاركته فى الزيارة الرسمية ولقاء الأشقاء بدولة جنوب السودان تحمل معه تحيات ودعم مصر قيادةً وحكومة وشعبًا لجمهورية جنوب السودان فى هذه المرحلة.