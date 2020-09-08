فيديو.. إبراهيم رضا: النبى أمرنا بإزالة المسجد إذا تعارض مع المنفعة العامة

وأضاف رضا، خلال مداخلة لـ قناة إكسترا نيوز، أن الجماعة الإرهابية لا تتحمل أن تتقدم الدولة المصرية خطوة إلى الأمام، مؤكدًا أن الأبواق المأجورة تواصل بث الشائعات عبر قنواتهم بهدف استمالة البسطاء إليهم وسعيًا لهدم استقرار الوطن.
وحول بناء المساجد على أرض مخالفة، قال إبراهيم رضا: "لدينا 133 ألف مسجد فى مصر.. ولكل 195 مسلما مصريا مسجدا"، مؤكدًا "لا أحد يزايد على الدولة".
وأوضح أن النبى صلى الله عليه وسلم، أمر بإزالة المساجد المخالفة إذا تعارضت مع المصلحة العامة، مؤكدًا: "علمنا النبى إذا تعارض المسجد مع المنفعة العامة علينا أن نزيله فورًا"، مشددًا: "لا نريد الزوايا لأنها ليست من الإسلام".
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