صور.. مشاركة المواطنين فى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

تواجد مواطنون فى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتى بدأ اليوم الثلاثاء يومها الأول، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين.





وانطلق فى تمام التاسعة من صباح اليوم، الثلاثاء، ماراثون التصويت لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وينتهى غدًا الأربعاء 9 سبتمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية ويتم نشرها فى الجريدة الرسمية، يوم الأربعاء 16 سبتمبر. وأجريت جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج على مدار يومين، 6 و7 سبتمبر، وقد قام الناخبون بالخارج بطباعة أوراق الاقتراع من على موقع الهيئة واختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ ثم ارسال بطاقات إبداء الرأى الخاصة بهم إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالدول التى يتواجدون بها عبر البريد.

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