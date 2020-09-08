فيديو .. إعادة فتح مقر جامعة القاهرة فى السودان

كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، تفاصيل إعادة فتح مقر جامعة القاهرة فى السودان، موضحًا أن هذا الفرع لعب دورا كبيرا فى دعم السودان بالكوادر المؤهلة، والمتخصصة.





وقال علم الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت وجه بتشكيل لجنة تقوم بدراسة كل المتطلبات الخاصة بالعودة من حيث الأماكن والمبانى والتجهيزات، حتى تبدأ الدراسة فى فرع الخرطوم. وأوضح الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن مقر الجامعة لم يتأثر بأزمة الفيضانات فى السودان، منوها بأن هذا الفرع مغلق منذ 1999.

وذكر أن الجامعة أعلنت أمس عن بدأ تلقى طلبات قبول الطلاب السودانيين من دولتى السودان وجنوب السودان، ويوجد بالجامعة 4 كليات وهى الآداب، والحقوق، والتجارة، والعلوم، إذ ستبدأ الدراسة فى فرع القاهرة لحين جاهزية الفرع فى الخرطوم.

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