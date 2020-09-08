الإنذار الأخير.. محافظة القاهرة تضع ملصقات على العقارات المخالفة

وضعت محافظة القاهرة، مجموعة من الملصقات على العقارات المخالفة والتى لم تتقدم للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن، محذرة من التعامل مع العقار نظرا لمخالفته تراخيص البناء.





وشهد خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى وقت سابق، بدء أعمال إزالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 51 شارع الكابلات بالأميرية كان صاحبه قد حصل على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار وقام بزيادة 4 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر، ولم يستجب لكل إنذارات الإزالة أو يتقدم للتصالح. وأكد محافظ القاهرة، فى بيان صحفى، أنه لم يتبق سوى أيام فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ25 % المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مؤكدا استمرار حملات إزالة المبانى المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازى مع تنفيذ قانون التصالح.

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