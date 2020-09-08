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البابا تواضروس يستقبل رئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بالمقر البابوي

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له  – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل عدد من الموضوعات الخاصة بالدير واطمان على الأباء الرهبان الدير.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل أيضا بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.

من ناحية أخرى، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت أمس العدد الجديد من مجلة الكرازة في نسخة الكترونية بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس .

وحمل غلاف العدد الجديد أيقونة قبطية يتوسطها السيد المسيح وبأركانها الأربعة صورًا لعددًا من شهداء كنيستنا القبطية وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة القبطية الجديدة ١٧٣٧ ش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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