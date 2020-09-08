البابا تواضروس يستقبل رئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بالمقر البابوي

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل أيضا بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.
من ناحية أخرى، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت أمس العدد الجديد من مجلة الكرازة في نسخة الكترونية بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا.
وحمل غلاف العدد الجديد أيقونة قبطية يتوسطها السيد المسيح وبأركانها الأربعة صورًا لعددًا من شهداء كنيستنا القبطية وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة القبطية الجديدة ١٧٣٧ ش.
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