لم يحدث منذ قرن.. دوت الخليج يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد

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حالة الطوارئ
بمجرد حدوث الفيضان، أعلنت السلطات السودانية، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، فضلا عن اعتبار السودان «منطقة كوارث طبيعية»، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار الخريف.
هذه الكارثة التى شهدتها السودان الشقيق لعام 2020، تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين 1988 - 1946 اللذين شهدا أسوأ فيضانات.
مصر والسودان
بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فتحت مصر جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة لمتضررى السيول بدولة السودان الشقيقة، ومساعدات عاجلة لدولة جنوب السودان.
وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.
يأتي ذلك فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا.
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