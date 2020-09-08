نادر نور الدين: سد النهضة هدفه الأذية والمكايدة ولا يحمى إثيوبيا من الفيضان

علق د. نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه

بكلية الزراعة جامعة القاهرة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك على زيادة الفيضانات واقترابها من مصر.

وكتب نور الدين عبر صفحته قائلا : لولا السد العالي لذهبت كل هذه المليارات من الأمتار المكعبة من مياه فيضان النيل إلي البحر المتوسط كاسحة، ومغرقة معها كل قري الصعيد والدلتا، والسد العالي منع إهدار أكثر من 22 مليار متر مكعب سنويا إلي البحر وقصرها إلي 10 مليار فقط تفقد بالتبخير من بحيرة السد، وبدلا من أن يشكرونا على إنقاذ المياه العذبة من الإهدار في البحر وحماية القري، عايرونا بتبخير 10 مليار وكأنهم كانوا يتمنون اهدار 22 مليار كلهم نكاية في مصر، وهذه هي مميزات السد العالي بمنع الفيضان وتوليد الكهرباء والتخزين القرني تحسبا لسنوات الجفاف وللزراعة وإستصلاح الأراضي.



وتساءل فما هي مميزات السد الإثيوبي؟! فقط توليد الكهرباء لبيعها وليس لأهل البلد، وهو لا يحمي إثيوبيا من الفيضانات لأنهم يعيشون على قمم الجبال ولاهو للتخزين القرني، هو فقط سدا للأذية والمكايدة رحم الله عبد الناصر فهذه هي المشروعات المفيدة الخالدة مع الزمن.