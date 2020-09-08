هيئة الدواء: مهلة إضافية لتسجيل وتسعير الأدوية والمستلزمات للشركات المتأثرة بأزمة كورونا

أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام قرارا بمنح الشركات التي لم تستكمل إجراءات التسجيل والتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الدوائية نتيجة للأحداث الاستثنائية التي مرت بها البلاد جراء أزمة فيروس كورونا، مهلة 6 أشهر تضاف لجميع المهل الخاصة بتسجيل وتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة وذلك للشركات التي قد تكون تأثرت بأزمة فيروس كورونا المستجد.
وأكد أنه فيما يخص الشركات التي لها مهل سارية منذ 21/3/2020، وحتى 1/9/2020، ولم تنته تلك المدد بعد، يتم إضافة مدة زمنية 6 أشهر على تاريخ انتهاء المهل الخاصة بهم أيا كان تاريخ انتهائها.
يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والاستثنائية التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وإعمالا لصالح الشركات والحفاظ على سريان إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية.
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