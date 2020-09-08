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هيئة الدواء: مهلة إضافية لتسجيل وتسعير الأدوية والمستلزمات للشركات المتأثرة بأزمة كورونا

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أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام قرارا بمنح الشركات التي لم تستكمل إجراءات التسجيل والتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الدوائية نتيجة للأحداث الاستثنائية التي مرت بها البلاد جراء أزمة فيروس ، مهلة 6 أشهر تضاف لجميع المهل الخاصة بتسجيل وتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة وذلك للشركات التي قد تكون تأثرت بأزمة .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدكتور علي الغمراوي - في تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء - إن القرار يعد امتدادا للعمل بالقرار رقم "3" لسنة 2020، والذي ينص على إضافة مدة 10 أيام عمل للمهل الخاصة بتسجيل وتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات التي تدخل في نطاق عمل هيئة الدواء المصرية، مع تجديد تلك المدة بشكل تلقائي لحين صدور تعليمات أخرى، والذي تم اتخاذه نتيجة للأحداث الاستثنائية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة الدواء أن هذا القرار بدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من سبتمبر 2020، حيث تقرر إضافة مدة 6 أشهر للشركات التي انتهت المهل الخاصة بها في الفترة من 21/3/2020، وحتى 31/8/2020.

وأكد أنه فيما يخص الشركات التي لها مهل سارية منذ 21/3/2020، وحتى 1/9/2020، ولم تنته تلك المدد بعد، يتم إضافة مدة زمنية 6 أشهر على تاريخ انتهاء المهل الخاصة بهم أيا كان تاريخ انتهائها.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والاستثنائية التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وإعمالا لصالح الشركات والحفاظ على سريان إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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