"طب حلوان" توقع بروتوكولا مع الشعبة الطبية بـ"القومي للبحوث" و"الأمريكية للنساء والتوليد"

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أحمد جودة - القاهرة - وقعت كلية الطب جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بروتوكول تعاون علمي وبحثي مع الشعبة الطبية بالمركز القومي للبحوث وبمشاركة الجمعية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد، وقد مثل كلية الطب بالجامعة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية، كما قام بتمثيل الشعبة الطبية بالمركز القومي للبحوث الأستاذ الدكتور أسامه محمود عزمي أستاذ الصحة الإنجابية بالمركز. وأوضح الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية أن البروتوكول يستمر لمدة خمس سنوات ويتضمن عقد دبلومات إكلينيكية متخصصة في التخصصات الدقيقة لأمراض النساء والتوليد من خلال تقديم ثلاثة دبلومات:

١- دبلومة طب الأم والجنين والحمل الحرج

٣-دبلومة مناظير أمراض النساء

٣- دبلومة الجهاز التناسلي والبولي للسيدات

هذا ويسري البروتوكول على جميع الأنشطة التعليمية والبحثية والتدريبية في جميع التخصصات الطبية في الكلية والمركز القومي للبحوث NRC.

كما يتضمن تبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس وتدريب الطلاب والتبادل البحثي مع المركز القومي للبحوث والشعبة الطبية، والاشتراك في الأبحاث والمبادرات العلمية للشعبة الطبية بالمركز القومي للبحوث.

وأضاف سيادته أن قسمي الأطفال وأمراض القلب قد بدءا أيضًا بإعداد خطة تعاون مع المركز القومي للبحوث في إطار البروتوكول.

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