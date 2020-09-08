التجارة: استمرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام 3 أشهر أخرى

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، على أن يتم مراجعته بشكل دورى وفقاً للمستجدات.





وقال بيان صادر عن الوزارة، إنه بموجب القرار تم استثناء الكميات التى يتم استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان، كما نص على عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.

وقالت الوزيرة، إن استمرار العمل بهذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمةعن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها، والتى أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام حيث إن هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر وهو ما يمثل ضررًا بالغًا للصناعة المحلية.

وأشارت جامع إلى أن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذى يصل إلى 1.4 مليون طن، ويكفى الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.