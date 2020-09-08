قومى الطفولة: إحباط محاولات زواج أطفال بـ3 محافظات فى أسبوع

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة - فى بيان اليوم - أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى 3 بلاغات خاصة بمحاولات زواج الأطفال، موضحة أن الحالة الأولى لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بإحدى قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث قام والد الطفلة (ى) بتزويجها عرفيا على يد محام، وكان من المقرر أن يتم الزفاف يوم الأحد الماضى، بالمخالفة للقانون ودون بلوغها السن القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت "إن البلاغ الثانى يفيد قيام والد الطفلة (م)، والتى تبلغ من العمر 12 عاما بزواجها لطفل يبلغ من العمر 16 عاما عرفيا على يد محام، وذلك بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم تحرير محضر بالواقعة، مبينة أن البلاغ الثالث يفيد باعتزام والدة الطفلة (ن) البالغة من العمر 17 عاما بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ تزويجها دون السن القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة".

ولفتت السنباطى إلى أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فى هذه الوقائع، حيث تم استدعاء والد ووالدة طفلة الدقهلية، وقرر والدها أنها مجرد خطبة وأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية ووقع إقرار وتعهد بذلك، كما وقع والدا طفلى الغربية إقرارا وتعهدا بعدم تزويجهما قبل بلوغهما السن القانونية، مؤكدة أن النيابة العامة قررت تسليم الطفلة لشقيقها الأكبر مع أخذ التعهد اللازم عليه بالمحافظة عليها وحسن رعايتها، وإلا سيتم إيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وأضافت أنه باستدعاء النيابة العامة والدة الطفلة الثالثة قررت أنه تم تحرير عقد زواج عرفى بين الطفلة وبين (ج) وأقاما بالفعل حفلا بحضور أهلية الطرفين لتقديم الشبكة والتوقيع على قائمة منقولاتها، تمهيدا لزفافها بغضون العام المقبل، وقررت النيابة العامة تسليم الطفلة لوالدتها مع أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر وعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانونية للزواج.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقى هذه البلاغات، حيث تم تقديم بلاغات بشأنها إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام للتحقيق فى هذه الوقائع، وتم التنسيق مع المستشارين محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة، ونيابة استئناف طنطا لسرعة إنقاذ هذه الأطفال.

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وشددت السنباطى على أنه سيتم المتابعة الدورية لهؤلاء الأطفال، لضمان عدم الزج بهم فى مثل تلك الوقائع مرة أخرى، مع تقديم المشورة لأهليتهما بأضرار هذا الزواج فى مثل هذا السن على الأطفال، لضمان حمايتهم.

وفى هذا الصدد، تقدمت الدكتورة سحر السنباطى بالشكر للمستشار النائب العام، والمستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، على سرعة الاستجابة لبلاغات المجلس بشأن هذه الوقائع وإصدار قرارها بما يتفق والمصلحة الفضلى للأطفال، مشيرة إلى أن النيابة العامة لا تدخر جهدا فى سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذى قد يتعرضون له.

كما قدمت الشكر للجان حماية الطفولة بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ وأخصائى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بهذه المحافظات على ما تم بذله من جهد لإنقاذ هؤلاء الأطفال.

كما شددت على أن المجلس لن يتوانى فى اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر، والقضاء على العنف، ومنها حالات زواج الأطفال، مؤكدة أن المجلس سيقف دائما ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات، والتى تعرض حياتهن للخطر وتكريس مفاهيم العنف ضدهن.

وطالبت السنباطى بسرعة إصدار قانون تجريم زواج الأطفال للقضاء على هذه الظاهرة التى تعرض حياة الفتيات للخطر، لكون الطفلة فى هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية للنضج، وأن الزواج قبل إتمام السن القانونى يعرض الفتاة للكثير من المخاطر الصحية، بالإضافة إلى أن هذه الواقعة مخالفة لأحكام دستور مصر وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994.