رئيس الوزراء يستعرض جهود الثقافة عبر المنصات الرقمية خلال يوليو وأغسطس

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الثقافة تشكل قطاعا مهما من القطاعات التى توليها الحكومة أهمية بالغة، باعتبارها إحدى آليات بناء الإنسان وتشكيل وعى مستنير لكل أفراد المجتمع، إلى جانب ما تمثله من ترسيخ للهوية وتعزيز لقيم المواطنة، مشددا على أن النهوض بهذا القطاع يسير جنبا إلى جنب خطط عمل الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية العامة لبرنامج الحكومة.

وفى تقريرها، أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى أن الفترة التى أعقبت عودة أنشطة وزارة الثقافة بعد جائحة كورونا خلال شهرى يوليو وأغسطس، تم مراعاة أن تكون الأنشطة الثقافية والفنية الفعلية التى تقدمها قطاعات الوزارة وفقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمقرات الثقافية.

كما أكدت وزيرة الثقافة أن أروقة الوزارة أثبتت قدرتها على مواجهة الظروف القاسية التى مر بها العالم جرّاء انتشار فيروس كورونا، إذ كان لمصر السبق كأول دولة عربية وإفريقية تعيد الأنشطة الثقافية والفنية للحياة، إذ تم تقديم 755 نشاطا فعليا متنوعا فى القاهرة والمحافظات استفاد منها 36.274 ألف مواطن، كما تم تقديم 2436 نشاطا على قناة وزارة الثقافة "اليوتيوب " والمنصات الرقمية التابعة لمختلف قطاعات الوزارة بإجمالى مشاهدات فعلية 3.776.016 مشاهدة فى مصر والعالم وتم إصدار 50 عنوانا جديدا بإجمالى عدد نسخ بلغ 57700 نسخة.

وقالت الوزيرة إن قناة وزارة الثقافة على "اليوتيوب" واصلت جذب الجمهور لمحتواها الإبداعى المتنوع الذى تقدمه فى إطار فعاليات المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك "، إذ تم رصد ثلاثين مليونا وخمسمائة وتسعة آلاف زائر تفاعل منهم مليونا مشاهد مع العـروض، وشملت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم أكثر من 28 دولة من مختلف قارات العالم تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعودية، والمغرب، والولايات المتحدة، والإمارات، والعراق، والكويت، وكندا، وألمانيا، والأردن، وتونـس، وإنجلتــرا، وسوريا، وبلغت نسبة القراء على موقع الوزارة والمنصات التابعة للقطاعات 73634 زيارة لـ "القراءة والاطلاع" على الكتب بالمجان.

ووصل عدد زيارات الموقع الإلكترونى للوزارة إلى سبع وستين ألفا ومائتين وثمانى وعشرين زيارة؛ للاطلاع وتحميل إصدارات مختلف القطاعات بصيغة pdf من خلال المنصة الخاصة بالكتب http://releases.cg.eg، وكانت العناوين الأكثر جذبا حكايات الولاد والأرض الجزء الأول، ومذكرات الإمام محمد عبده، والمهنة .. جغرافى، والملل والنحل، وتاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية، ومختارات من وثائق ثورة 1919، وغيرها.

كما حققت الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض المتاحة على الموقع إقبالا كبيرا وصل إلى 2728 زيارة شاهد خلالها ضيوف الموقع مقتنيات متاحف الزعيم جمال عبد الناصر، والزعيم مصطفى كامل، إلى جانب 39 ملتقى عالميا ومحليا ومعرضاً تشكيليا منها كنوز متاحفنا 4 ، وذاكرة الشرق، وبينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل، وبينالى القاهرة الدولى، وصالون الشباب، وملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى، والملتقى الدولى الرابع لفن الكاريكاتير وغيرها.

وحول الأنشطة الفعلية التى قدمتها قطاعات وزارة الثقافة، بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية، نوهت وزيرة الثقافة بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة قدمت مجموعة من الفعاليات فى قصور الثقافة بالمحافظات، يتمثل أبرزها فى احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، واحتفالات ذكرى تأميم قناة السويس، وذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، وبلغ عدد الأنشطة الفعلية التى تم تقديمها بقصور الثقافة بعد العودة التدريجية 610 أنشطة ثقافية وفنية بإجمالى مستفيدين بلغ عددهم 10860 مستفيدا، وبلغ عدد الأنشطة المقدمة بث مباشر "أون لاين" من خلال قطاع قصور الثقافة عن الشهر نفسه 2261 نشاطاً ثقافياً وفنياً بإجمالى عدد مشاهدين 1701574 للفيديوهات بالفروع، فيما بلغ عدد قراءات مقالات وأخبار الموقع الإلكترونى الخاص بالقطاع 6406 قراءات.

وفى الوقت نفسه، تحدثت الوزيرة عن الأنشطة التى قدمها المجلس الأعلى للثقافة، مشيرة إلى أنه تم تقديم فعاليات الأنشطة الفكرية والثقافية والإبداعية من خلال وحدة الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للثقافة خلال شهر يوليو وحتى منتصف أغسطس بإجمالى 55 فعالية متنوعة، ما بين محاضرات تثقيفية وندوات وقراءات فى كتب ضمن مبادرة "اقرأ معانا"، ومبادرة "كل يوم شاعر"، وسلسلة الفنون التشكيلية والعمارة والتى حضرها ما يقرب من 500 مستفيد بجانب البث المباشر على قناة المجلس بمتوسط 55 ألف مشاهدة خلال 45 يوما.

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كما نوهت الدكتورة إيناس عبد الدايم بتقديم 47 حفلا بدار الأوبرا المصرية على ثلاثة مسارح، فى القاهرة والإسكندرية وهى "مسرح النافورة، والمسرح المكشوف، ومسرح سيد درويش بالإسكندرية"، وتنوعت الحفلات ما بين حفلات الموسيقى العربية ، وهابيات ، وكلثوميات، وأوبرا، وتنمية مواهب ، ومجموعة من الأغانى والمؤلفات الوطنية المصرية، وحفلات الفرق الفنية الشبابية.

وقالت الوزيرة: "شهد مسرح النافورة الذى تم استحداثه فى ساحة الأوبرا الخارجية لإقامة حفلات فنية فى الهواء الطلق نصيبا كبيرا من الحفلات الفنية حفاظاً على سلامة الرواد والعاملين مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لافتة فى الوقت نفسه إلى تقديم 86 محتوى متنوعا ما بين حفلات الموسيقى العربية والأوركسترا والباليه، وبعض ندوات صالون الأوبرا الثقافى من أرشيف مكتبة الأوبرا فى قناة وزارة الثقافة الإلكترونية على موقع "يوتيوب".

وفيما يخص قطاع الإنتاج الثقافى، أشارت الوزيرة إلى أنه تم التنويع فى برامج أنشطة السيرك القومى والعروض المسرحية والعروض الغنائية فى القاهرة والإسكندرية، ليصل إجمالى العروض إلى 92 نشاطا بإجمالى حضور 7448 شخصا لكافة الأنشطة التى تفرض إجراءات التباعد الاجتماعى وسلامة الرواد، فضلا عن تقديم 12 عرضا متنوعا للكبار والصغار على المسارح التابعة للبيت الفنى للمسرح، والمسرح المكشوف والنافورة بالأوبرا ومسرح ساحة الهناجر وهى" الليلة الكبيرة، والطوق والأسورة، والسيرة الهلالية، وكأنك تراه، وحريم النار، والبخيل، وأفراح القبة، والمتفائل، ورحلة سعيدة ، والحادثة، والقطط وفركش لما يكش".

وحول قطاع الفنون التشكيلية، أوضحت الوزيرة أنه تم تقديم ورش فنية إبداعية يتمحور موضوعها حول كورونا، إضافة إلى فتح أبواب مجموعة من المتاحف القومية والفنية والتى بلغ عددها حتى الآن 7 متاحف "5 فنية + 2 قومية" وهى: محمد ناجى، ومحمود مختار، والفنون الجميلة بالإسكندرية، جوالأمير محمد وحيد الدين سليم، وإنجى أفلاطون"، وبلغ اجمالى عدد الزوار للمتاحف 466 زيارة ما بين مصريين وأجانب .

أما صندوق التنمية الثقافية، فقد قدم 34 نشاطا متنوعا ما بين ندوات ثقافية، وحفلات غنائية وموسيقية، ودورات تدريبية، وورش تدريبية، وعروض سينمائية، ومعارض، وورش تدريب على الخزف، وعروض فنية متنوعة على المنصات الإلكترونية التابعة لصندوق التنمية الثقافية، محققا أكثر من 6442 مشاهدة.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم التعاون مع وزارة الأوقاف من خلال الهيئة المصرية للكتاب فى إصدار سلسلة "رؤية"، التى تهدف لنشر الوعى وتصحيح المفاهيم المغلوطة فى ضوء الكتاب والسُنة، وإجماع العلماء، بعيدا عن الغلو والتطرف، إذ وصل عدد إصداراتها إلى 20 عنواناً، منها فقه الدولة، وفقه الجماعة، والحوار الثقافى بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، ونعمة الماء "نحو استخدام رشيد للمياه"، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وبناء الشخصية الوطنية.

وفى تقريرها، أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى أن وزارة الثقافة، ممثلة فى المركز القومى للترجمة، أطلقت بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتنظيم مسابقة متخصصة فى مجال الترجمة لشباب الجامعات الحكومية المصرية، تحت شعار "ترجم.. إبدع"، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى www.targem- eg.com وتأتى فى إطار اهتمام الدولة بالشباب بهدف دعمهم وتنمية خبراتهم ومهاراتهم.

كما تم إصدار كتاب "موسكو – القاهرة .. سنوات المد والجزر" من تأليف ميخائيل بوجدانوف وترجمة عبد الله حبه، ويتناول فترة الأعوام العشرين من تاريخ العلاقات المصرية الروسية المصرية، وكتاب "فهم التنمية المستدامة" من تأليف جون بلويت وترجمة طارق راشد عليان، ويتناول استراتيجية التنمية المستدامة التى تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية.