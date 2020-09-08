برلمانى: وزير الأوقاف وجه صفعة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية

أعلن النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التى أكد فيها أن جماعة الشيطان وكتائبها الإلكترونية دأبت على الكذب والتلفيق واختلاق الأكاذيب ونسبتها إلى بعض المسئولين كذبا وافتراء بلا دين ولا ضمير ولا قيم ولا أخلاق.





وقال أبو جاد، فى بيان له أصدره اليوم: إن هذه الجماعة المارقة والكاذبة قامت بتسويق أكاذيب يفترونها حول قانون التصالح مقحمين المساجد فيه، وفى واقع الأمر فإن وزير الأوقاف يستحق أن نرفع له القبعة ونشيد بشجاعته وبسالته القتالية بالكلمة الحاسمة والقوية والواضحة وضوح الشمس فى كشف أكاذيب وسموم قوى الشر والضلال والظلام والإرهاب عندما أعلن عدم صحة هذه الأكاذيب، وقانون التصالح لا يتضمن أمر المساجد من قريب أو بعيد، ولكن جماعة الشيطان المفسدة المسماة بالإخوان سابقا ومن يدور فى فلكها ومصالحها من الخونة والعملاء والمأجورين لا يستحون من الله ولا من الناس ولا من أنفسهم في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات مع سرقتهم لشعارات مواقع وصحف محترمة والافتراء عليها إثما وبهتانا، وتقويلها ما لم تقله ولَم تنشره دون حياء أو خجل.

وأوضح النائب حسين أبو جاد، أن العالم الكبير الدكتور محمد مختار جمعة وجه صفعة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية وكشف أكاذيبها لإقحام المساجد فى قانون التصالح، مؤكدًا أن وزير الأوقاف يحترم التخصص فى كل شىء، فقانون التصالح من مسئولية وزارة الإسكان ولذلك لا يمكن للمساجد أن تتطرق من قريب أو بعيد لهذا الأمر، كما أن وزير الأوقاف له تجاربه السابقة عندما احترم رأى وزارة الصحة صاحبة الاختصاص فى عودة فتح المساجد.

وأعلن حسين أبو جاد اتفاقه المطلق وبدون أى تردد على ما أكد عليه محمد مختار جمعة بأن التستر على أى من عناصر هذه الجماعة المجرمة أو أى جماعة إرهابية جريمة فى حق الدين والوطن والإنسانية، ويجب على المجتمع بأسره بصفة عامة والإعلام الوطنى الشريف بصفة خاصة تكثيف جهوده فى كشف حقيقة تلك الجماعات العميلة المأجورة وتعريتها وكشف عمالتها وخيانتها وبيان مدى خطورتها على الدين والدولة والمجتمع .

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ووصف أبو جاد من يتستر على هؤلاء الإرهابيين والشياطين والخونة بأنه خائن لوطنه ودينه مطالبا الـ 100 مليون مصرى من هذا الشعب العظيم مساندة جهود الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيسعبد الفتاح السيس فى التخلص من هذه الجماعة الإرهابية المارقة نهائيا لتخليص الوطن من دنسهم ورجسهم وأعمالهم الإرهابية القذرة والخسيسة.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادتها الحكيمة وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها وشعبها العظيم على تحقيق الانتصار على الإرهاب والإرهابيين لنحتفل وفى القريب العاجل بالقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، ونقول للمجتمع الدولى كله، إننا انتصرنا على الإرهاب نيابة عن العالم.

وأكد أن مصر بذلك تقدم للعالم نموذجا غير مسبوق على مستوى العالم، فهى نجحت فى سحق الإرهاب والإرهابيين وحققت إنجازات ومشروعات قومية كبرى حازت على إعجاب وانبهار مختلف دول العالم ومؤسساته الدولية السياسية والاقتصادية والمصرفية وغيرها.