التموين: إعادة فتح باب نقل الزوجة من بطاقة والدها وإضافتها للزوج

وأشارت المحافظة فى بيان صحفى، إلى أن من أهم شروط تحويل الزوجة من بطاقة والدها إلى الزوج أن تكون مازالت تصرف المقررات التموينية، موضحة أن أهم الخطوات اللازمة لنقل الزوجة، أن يقوم الزوج بفتح حساب باسمه وبياناته، ورقم موبايل يكون مسجلا باسمه ثم يتم الدخول على صفحة بوابة دعم مصر، واختيار ضم أفراد الأسرة ثم تسجيل بيانات الزوجة المطلوبة، وستظهر رسالة من 15 إلى 30 يوما تفيد بإتمام ضم الزوجة على بطاقة الزوج.

وأشارت الوزارة أنه في حال قيام الزوجة بصرف الخبز من بطاقة الأب يتم نقلها بدون أي قيود، لافتة إلى أنه في حالة ظهور رسالة بعدم استحقاق صاحب البطاقة للدعم نتيجة عدم اكتمال قاعدة البيانات بالموقع أو عدم تحديثها بيانات، يقوم الزوج بتقديم المستندات في المكتب التمويني بالطريقة التقليدية، وأكدت أن الزوجة غير المقيدة ليس لها إضافة حاليا.