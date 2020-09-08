رئيس الوزراء يوافق على مشروع الموقف الجديد بمحرم بك فى الإسكندرية

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات المقرر عقدها خلال هذه الفترة، من أجل متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها على مستوى جميع المحافظات، ومتابعة معدلات تنفيذها، وفى الوقت نفسه الاستماع إلى التحديات والمعوقات التى تواجه التنفيذ، من أجل العمل على إزالة أسبابها، سعيا للانتهاء من المشروعات المختلفة فى التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم فى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهم المشروعات الجارى تنفيذها حاليا فى نطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك عددا من المشروعات المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، من بينها مشروع سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، الذى يقام كبديل لسوق الجملة للخضر والفاكهة بمنطقة الحضرة، والذى يصل إجمالى مسطحه إلى 13 فداناً بتكلفة إجمالية تقدر بقيمة 609 ملايين جنيه، ويضم 557 محلا مرخصا، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ هذا المشروع بلغت نسبتها 85%.

كما نوّه المحافظ إلى مشروع إنشاء المجمع الصناعى مرغم "2" للصناعات البلاستيكية، الذى يأتى ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بنطاق الجمهورية، وتتكون المرحلة الأولى منه من 9 عنابر تتضمن 204 وحدات، مستعرضا الموقف التنفيذى للمشروع، وما تم من أعمال تتعلق بتغذية المياه، والطاقة الكهربائية، وكذا أعمال رصف الطرق، إلى جانب موقف محطة معالجة الصرف الصناعى بطاقة 600م3/ يوم.

وفى الوقت نفسه، تطرق محمد الشريف إلى المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها تتضمن مشروع نقل المدابغ بمنطقة المكس إلى منطقة العامرية، موضحا فى هذا الشأن ما تم من جهود لحصر كل الأنشطة القائمة بمحيط منطقة مدابغ المكس، إلى جانب الجهود التى تمت فيما يتعلق بملف استغلال الأراضى وأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منهما، مشيرا إلى الإجراءات والخطوات التى تمت لاستغلال أرض كازينو السرايا.

وخلال استعراضه، سلّط محافظ الإسكندرية الضوء على الإجراءات التى تقوم بها المحافظة استعدادا لموسم الشتاء 2020 -2021، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة للتعامل مع أى تداعيات تتضمن القيام بتطهير المجمعات والبيارات الخاصة بمحطات الرفع، وكل المصبات بطريق الكورنيش والأنفاق وأسفل الكبارى والتأكد من فتحها وتجربتها، مضيفا أن الخطة تتضمن كذلك تنفيذ محاكاة بالمواقع أسفل الأنفاق والكبارى، لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش لها، وصولا للتأكد من جاهزية كل الأجهزة المعنية داخل المحافظة لاستقبال هذا الموسم والتعامل مع أى مستجدات تتعلق به.

كما أشار المحافظ إلى بعض التحديات بشأن الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحى بالمحافظة فى الوقت الحالى، مقترحا بعض البدائل لتنفيذ حلول دائمة للمشكلات التى تظهر خلال موسم الشتاء، موضحا أنها تضمنت مشروعات يتم تمويلها من المحافظة بقيمة تقدر بنحو 22 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى، إلى جانب المشروعات التى تمولها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة مشكلات الأمطار بمبلغ إجمالى يصل إلى 95 مليون جنيه.

كما قدم محافظ الإسكندرية عددا من المقترحات للمشروعات التنموية التى تعتزم المحافظة تنفيذها خلال الفترة المقبلة فى مجالات تطوير الميادين والمواقف العامة، من أهمها مشروع تطوير ميدان محطة مصر بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وذلك بهدف إعادة الطابع الثقافى للميدان، لاسيما مع وجود مبنى محطة القطار التراثي، كما تشمل عملية التطوير إعادة تخطيط الحركة المرورية، وتعزيز الأنشطة التجارية المحيطة بالمنطقة، بالإضافة لمشروعات أخرى لإحياء تراث الإسكندرية، فضلا عن مشروعات التطوير التكنولوجى.

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وحول المشروع الثانى الذى تضعه محافظة الإسكندرية على أجندة أولوياتها، أشار محمد الشريف إلى مشروع تطوير ميناء الإسكندرية البرى، أو الموقف الجديد بمنطقة محرم بك، الذى يقع حاليا على مساحة 27 فدانا بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه؛ وذلك من أجل إعادة التخطيط الحضرى لقطعة الأرض التى سيقام عليها المشروع وهى منطقة غير مستغلة، بما يخدم احتياجات المواطنين، حيث يتضمن المشروع ميكنة كافة الخدمات ودورة العمل، علاوة على توسيع الأنشطة التجارية والخدمية بما يُعظّم دخل المحافظة.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى تستهدف إحياء تراث المحافظة، استعرض اللواء محمد الشريف، مشروع تطوير حلقة الأسماك، بتكلفة 100 مليون جنيه، منوها بأنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى إنشاء منطقة خدمية متكاملة لأسواق الجملة والقطاعى من خلال استغلال أرض مجاورة للحلقة مساحتها 3299م2، وفى المرحلة الثانية من المشروع سيتم التوسع فى المناطق الخدمية من خلال إقامة عدد من ثلاجات الأسماك والمصانع والمخازن.

وقال المحافظ إنه من ضمن المشروعات أيضا التى تعتزم محافظة الإسكندرية تنفيذها إحياءً لتراث المحافظة، مشروع تطوير منطقة ميدان المساجد الذى يقع فى أقدم أحياء المحافظة "حى الجمرك- منطقة بحرى"، بتكلفة 21 مليون جنيه، إذ يضم الميدان عددًا كبيرًا من المساجد أكبرها مسجد "المرسى أبو العباس "و"البوصيرى" و"ياقوت العرش".

كما تطرق محمد الشريف إلى مشروعات التطوير التكنولوجى التى تضعها محافظة الإسكندرية ضمن خططها والتى تتمثل فى إقامة وحدة نظم المعلومات الجغرافية بتكلفة تبلغ 27 مليون جنيه، ومدرج بالفعل فى الخطة الاستثمارية بالمحافظة منذ العام المالى الماضى، ويهدف إلى ميكنة دورة العمل بالمحافظة، لتسهيل متابعة إسناد المهام ومعدلات الإنجاز ومؤشرات الأداء، وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التواصل مع المواطن واعتباره جزءا من منظومة العمل، من خلال تطبيق إلكترونى على التليفون المحمول لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة الاستجابة لها.

وفى ختام الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على المشروع المقترح للموقف الجديد بمنطقة محرم بك، مُوجها بضغط معدلات تنفيذه، من أجل الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، كما وافق الدكتور مدبولى على تنفيذ مشروع حلقة الأسماك، على أن يتم استغلال قطعة الأرض الملاصقة لها، وهى المقترحة لتنفيذ المشروع عليها، مؤكدا أنه سيتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال تنفيذه.

وفى الوقت نفسه، وافق رئيس مجلس الوزراء على البدء فى تنفيذ مشروع تطوير ميدان المساجد، لافتا إلى أنه ستتم المساهمة بجزء من تكلفة التطوير، على أن يتم تدبير المبالغ المالية المتبقية من موازنة المحافظة.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى محافظ الإسكندرية بسرعة تحصيل المستحقات المالية للمحافظة لدى الجهات الأخرى، وأن تتم المطالبة بسدادها على الفور، من أجل استخدام عائداتها فى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.