طارق القونى: منح قائد العمل الإنسانى لأمير الكويت يأتى عرفانا بمسيرة عطائه

أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القونى أن منح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب "قائد العمل الإنسانى" من قبل الأمم المتحدة، يأتى عرفانا بمسيرة عطائه لخدمة الإنسانية.





وقال القونى فى كلمة له اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السادسة لحصول أمير الكويت على لقب "قائد العمل الإنسانى" نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قاد مساعى الكويت المستمرة والرائدة لرفع المعاناة عن الشعوب التى تواجه كوارث طبيعية وإنسانية فى مختلف أرجاء العالم، خصوصا فيما يتعلق باللاجئين والنازحين السوريين، ودعم برامج المساعدات الدولية للعراق، وزيادة المساهمات الطوعية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مما أسهم فى معالجة العديد من الأزمات الإنسانية الدولية وتخفيف المعاناة عن الشعوب المنكوبة".

وأضاف أن مبادرات أمير الكويت لم تقتصر فقط على الدول العربية أو الإسلامية، وإنما تعدت ذلك إلى المحتاجين للغوث والعون فى كل بقاع الأرض، دون تفرقة أو تمييز، إذ سخر الشيخ صباح الأحمد عمره فى دفع الحوار وحل المنازعات، كما لم تتهاون الكويت فى الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب فى أزماتهم، ومنهم مصر، التى تقدر كثيرا المواقف الثابتة له فى دعمها أمام مختلف التحديات التى واجهتها فى السنوات الأخيرة.

وتابع سفير مصر لدى الكويت قائلا: "يسرنى أن أتقدم وأسرة البعثة الدبلوماسية المصرية والجالية المصرية فى الكويت بخالص التهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وللشعب الكويتى الشقيق، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لحصوله على لقب قائد العمل الإنسانى من قبل الأمم المتحدة.. هذا ولا يسعنا فى هذه المناسبة، إلا أن نتمنى من العلى القدير أن يديم على الأمير نعمة الصحة، وأن يعيده إلى الكويت سالما مُعافى فى أقرب فرصة، ليستكمل مسيرته وجهوده المحورية إقليميا وعالميا".