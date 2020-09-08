صور.. رئيس جامعة الأزهر يكرم أعضاء هيئة تدريس اجتازوا برنامج جامعة هارفارد

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وأشار رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، إلى أن محمد على باشا عندما تولى حكم مصر عام 1805م أيقن أن البناء الحقيقى لمؤسسات الدولة كافة يكون من خلال العلم، ومن هنا كانت البعثات العلمية إلى أوروبا، ثم عادوا بعد ذلك لتبدأ عمليات البناء فى مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عبد الغنى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بأبناء جامعة الأزهر الذين اجتازوا برنامج جامعة هارفارد لأساسيات البحث العلمى، وتحليل البيانات.
وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بأبناء جامعة الأزهر، الذين شاركوا فى هذا البرنامج العلمى، وطالبهم بأن يعكسوا ما تعلموه فى هذا البرنامج، حتى تستفيد قطاعات جامعة الأزهر كافة منه، ويكون له مردودة الإيجابى على العملية التعليمية والبحث العلمى.
جدير بالذكر أن برنامج جامعة هارفارد كانت مدته 6 أشهر، وقد دُرِّبَ المشاركون فيه على مهارات البحث العلمى والتكنولوجيا.
وفى ختام اللقاء كرم رئيس الجامعة، ونائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، المتدربين الذين اجتازوا هذا البرنامج بنجاحٍ وتفوقٍ.
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