فيديو.. رئيس جامعة الجلالة: هيروشيما سترسل 15 أستاذا للتدريس فى مصر

أكد الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعات الأهلية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة، طفرة فى منظومة الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات غير هادفة ومصروفات لتطوير المؤسسة التعليمية واستقطاب أفضل المستويات من أعضاء هيئة التدريس وتقديم خدمة إعلامية جيدة.





وقال حيدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية أنفقت المليارات على الجامعات الأهلية، 15 كلية بجانب بقاعة المؤتمرات الكبرى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أكاديمية الجلالة للعلوم وستكون متقدمة جدًا. وأشار حيدر إلى أن الجامعة تتضمن العديد من المجالات والبرامج الجديدة، مثل العلوم الإنسانية وإدارة اللوجستيات ونظم المعلومات إلى جانب الإدارة الفندقية وإدارة السياحة، بجانب برامج كلية العلوم المتقدمة، بهدف تخريج طلاب قادرين على المنافسة فى سوق العمل الإقليمى والمحلى والدولى. وأشار رئيس جامعة الجلالة إلى أنه يوجد 3 اتفاقيات قائمة وفى المراحل النهائية للتنفيذ، مع إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية وأخرى بالنمسا، والثالثة باليابان. وكشف حيدر أن جامعة هيروشيما بصدد إرسال 15 أستاذًا للعمل بجانب الأساتذة المصريين بجامعة الجلالة.

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