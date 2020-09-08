السفارة المصرية لدى روسيا تعلن استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو.. غدا

قال أحمد عبد المعز، المستشار الاعلامى للسفارة المصرية فى موسكو، أن السفارة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو ما بعد جائحة كورونا، حيث أسفرت هذه الجهود عن استئناف حركة الطيران بين البلدين، لافتا إلى أن مصر تعد من الدول القلائل فى العالم التى تعيد روسيا معها حركة الطيران المنتظم.

ومن المقرر أن يتم استئناف حركة الطيران بين البلدين غدا، بعد توقفها قرابة ستة أشهر على خلفية تفشى وباء كورونا فى العالم ..وسوف يتم تسيير 3 رحلات أسبوعيا من موسكو الى القاهرة والعكس .

يأتى هذا في إطار المجهودات المبذولة من السفارة لعودة الطيران المنتظم بين مصر وروسيا من خلال التواصل مع الجهات المعنية بالبلدين التي كللت بالنجاح، علما بأن مصر هي الدولة الخامسة التي تستأنف روسيا الطيران معها، وبمعدل ٣ رحلات أسبوعيا وهو المعدل الذي يفوق عدد الرحلات المخصص لأغلب الدول الأخرى التي تم استئناف الطيران معها في روسيا. وتتابع السفارة اتصالاتها مع الجهات المختصة بالبلدين للانتهاء من الترتيبات الخاصة ببدء التشغيل

من ناحية أخرى ، يزور مصر وفد تلفزيونى روسى لتصوير برنامج وثائقى بعنوان "حياة الآخرين ". ومن المقرر أن يذاع البرنامج على القناة الاولى بالتلفزيون الروسى فى وقت الذروة وتقدمة المذيعة الروسية المعروفة " جانا بادويفا ". ويسلط البرنامج الضوء على الحياة اليومية فى مصر مابعد كورونا وتقديم معلومات عن أهم المناطق الأثرية والمزارات السياحية المصرية واجراءات السلامة المتبعة فى مصر لحماية السياح، بما يساعد فى جذب المزيد من السياح الناطقين بالروسية وتجاوز الآثار السلبية الناجمة عن توقف حركة النشاط السياحى على خلفية الجائحة.