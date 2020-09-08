أخبار مصرية

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالذكرى الثامنة لتجليس المطران جورج شيحان

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احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في مصر بالتذكار الثامن لتجليس نيافة المطران جورج شيحان علي كرسي إيبارشية القاهرة المارونية.
وقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لنيافة المطران جورج شيحان، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، ووافر النعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.

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كان صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قد اجتمع مع مجلس المشورة للآباء الكهنة بالإيبارشية البطريركية، وذلك تحت رعاية صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك.

وأقيمت فعاليات الاجتماع بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، حيث شارك في الاجتماع جميع الآباء الكهنة أعضاء اللجنة.

وتضمن الاجتماع مناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص الإيبارشية البطريركية، ومنها دعم كنائس منطقة الدلتا، وتطرق الحديث أيضًا حول المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية للعام الجديد "كلمة الله" بأركانها الثلاثة "تخلق - تحرر - ترسل"، كما تم مناقشة بعض الأمور الرعوية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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