محافظ الإسكندرية لـ"مدبولي": افتتاح عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في نطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك عددا من المشروعات المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، من بينها مشروع سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، الذي يقام كبديل لسوق الجملة للخضر والفاكهة بمنطقة الحضرة، والذي يصل إجمالي مسطحه إلى 13 فدانًا بتكلفة اجمالية تقدر بقيمة 609 ملايين جنيه، ويضم 557 محلًا مرخصًا، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ هذا المشروع بلغت نسبتها 85%.
كما نوّه المحافظ إلى مشروع إنشاء المجمع الصناعي مرغم (2) للصناعات البلاستيكية، الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بنطاق الجمهورية، وتتكون المرحلة الأولى منه من 9 عنابر تتضمن 204 وحدات، مستعرضًا الموقف التنفيذي للمشروع، وما تم من أعمال تتعلق بتغذية المياه، والطاقة الكهربائية، وكذا أعمال رصف الطرق، إلى جانب موقف محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 600م3/ يوم.
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