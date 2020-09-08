محافظ الإسكندرية لـ"مدبولي": افتتاح عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وكذا المشروعات المقترحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية.

بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المقرر عقدها خلال هذه الفترة؛ من أجل متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى جميع المحافظات، ومتابعة معدلات تنفيذها، وفي الوقت نفسه الاستماع إلى التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، من أجل العمل على إزالة أسبابها؛ سعيًا للانتهاء من المشروعات المختلفة في التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في نطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك عددا من المشروعات المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، من بينها مشروع سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، الذي يقام كبديل لسوق الجملة للخضر والفاكهة بمنطقة الحضرة، والذي يصل إجمالي مسطحه إلى 13 فدانًا بتكلفة اجمالية تقدر بقيمة 609 ملايين جنيه، ويضم 557 محلًا مرخصًا، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ هذا المشروع بلغت نسبتها 85%.

كما نوّه المحافظ إلى مشروع إنشاء المجمع الصناعي مرغم (2) للصناعات البلاستيكية، الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بنطاق الجمهورية، وتتكون المرحلة الأولى منه من 9 عنابر تتضمن 204 وحدات، مستعرضًا الموقف التنفيذي للمشروع، وما تم من أعمال تتعلق بتغذية المياه، والطاقة الكهربائية، وكذا أعمال رصف الطرق، إلى جانب موقف محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 600م3/ يوم.