مدبولي يوافق على مشروعي الموقف الجديد بمحرم بك وحلقة الأسماك

وحول المشروع الثاني الذي تضعه محافظة الإسكندرية على أجندة أولوياتها، أشار اللواء محمد الشريف إلى مشروع تطوير ميناء الإسكندرية البري، أو الموقف الجديد بمنطقة محرم بك، الذي يقع حاليًا على مساحة 27 فدانا بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه؛ وذلك من أجل إعادة التخطيط الحضري لقطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع وهي منطقة غير مستغلة، بما يخدم احتياجات المواطنين، حيث يتضمن المشروع ميكنة كافة الخدمات ودورة العمل، علاوة على توسيع الأنشطة التجارية والخدمية بما يُعظّم دخل المحافظة.
وفيما يتعلق بالمشروعات التي تستهدف إحياء تراث المحافظة، استعرض اللواء محمد الشريف، مشروع تطوير حلقة الأسماك، بتكلفة 100 مليون جنيه، منوها إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى إنشاء منطقة خدمية متكاملة لأسواق الجملة والقطاعي من خلال استغلال أرض مجاورة للحلقة مساحتها 3299م2، وفي المرحلة الثانية من المشروع سيتم التوسع في المناطق الخدمية من خلال إقامة عدد من ثلاجات الأسماك والمصانع والمخازن.
وقال المحافظ: من ضمن المشروعات أيضًا التي تعتزم محافظة الإسكندرية تنفيذها إحياءً لتراث المحافظة، مشروع تطوير منطقة ميدان المساجد، الذي يقع في أقدم أحياء المحافظة (حي الجمرك- منطقة بحرى)، بتكلفة 21 مليون جنيه، حيث يضم الميدان عددًا كبيرًا من المساجد أكبرها مسجد "المرسي أبو العباس "و"البوصيري" و"ياقوت العرش".
كما تطرق اللواء محمد الشريف إلى مشروعات التطوير التكنولوجي التي تضعها محافظة الإسكندرية ضمن خططها والتي تتمثل في إقامة وحدة نظم المعلومات الجغرافية بتكلفة تبلغ 27 مليون جنيه، ومدرج بالفعل في الخطة الاستثمارية بالمحافظة منذ العام المالي الماضي، ويهدف إلى ميكنة دورة العمل بالمحافظة؛ لتسهيل متابعة إسناد المهام ومعدلات الإنجاز ومؤشرات الأداء، وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التواصل مع المواطن واعتباره جزءا من منظومة العمل، من خلال تطبيق إلكتروني على التليفون المحمول لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الاستجابة لها.
وفي ختام الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على المشروع المقترح للموقف الجديد بمنطقة محرم بك، مُوجها بضغط معدلات تنفيذه؛ من أجل الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، كما وافق الدكتور مدبولي على تنفيذ مشروع حلقة الأسماك، على أن يتم استغلال قطعة الأرض الملاصقة لها، وهي المقترحة لتنفيذ المشروع عليها، مؤكدا أنه سيتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال تنفيذه.
وفي الوقت نفسه، وافق رئيس مجلس الوزراء على البدء في تنفيذ مشروع تطوير ميدان المساجد، لافتا إلى أنه ستتم المساهمة بجزء من تكلفة التطوير، على أن يتم تدبير المبالغ المالية المتبقية من موازنة المحافظة.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي محافظ الإسكندرية بسرعة تحصيل المستحقات المالية للمحافظة لدى الجهات الأخرى، وأن تتم المطالبة بسدادها على الفور؛ من أجل استخدام عائداتها في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
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