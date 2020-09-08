الأنبا باخوم يترأس اجتماع مجلس المشورة للآباء الكهنة الكاثوليك

اجتمع صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مع مجلس المشورة للآباء الكهنة بالإيبارشية البطريركية، وذلك تحت رعاية صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك.

وأقيمت فعاليات الاجتماع بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، حيث شارك في الاجتماع جميع الآباء الكهنة أعضاء اللجنة.

اقرأ أيضا

وتضمن الاجتماع مناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص الإيبارشية البطريركية، ومنها دعم كنائس منطقة الدلتا، وتطرق الحديث أيضًا حول المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية للعام الجديد "كلمة الله" بأركانها الثلاثة "تخلق - تحرر - ترسل"، كما تم مناقشة بعض الأمور الرعوية.

وترأس صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أمس اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وأقيمت فعاليات الاجتماع بالمقر البطريركي بكوبري القبة، وذلك بمشاركة أصحاب النيافة والآباء المطارنة أعضاء اللجنة الدائمة.