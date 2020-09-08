خلال لقائه مع مدبولي.. محافظ الإسكندرية: خطة للتعامل مع موسم الشتاء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وكذا المشروعات المقترحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية.

وتطرق اللواء محمد الشريف إلى المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تتضمن مشروع نقل المدابغ بمنطقة المكس إلى منطقة العامرية، موضحًا في هذا الشأن ما تم من جهود لحصر كافة الأنشطة القائمة بمحيط منطقة مدابغ المكس، إلى جانب الجهود التي تمت فيما يتعلق بملف استغلال الأراضي وأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منهما، مشيرًا إلى الإجراءات والخطوات التي تمت لاستغلال أرض كازينو السرايا.

وخلال استعراضه، سلّط محافظ الإسكندرية الضوء على الإجراءات التي تقوم بها المحافظة استعدادا لموسم الشتاء 2020/2021، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة للتعامل مع أي تداعيات تتضمن القيام بتطهير المجمعات والبيارات الخاصة بمحطات الرفع، وكافة المصبات بطريق الكورنيش والأنفاق وأسفل الكباري والتأكد من فتحها وتجربتها، مضيفًا أن الخطة تتضمن كذلك تنفيذ محاكاة بالمواقع أسفل الأنفاق والكباري، لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش لها، وصولًا للتأكد من جاهزية كافة الأجهزة المعنية داخل المحافظة لاستقبال هذا الموسم والتعامل مع أي مستجدات تتعلق به.

كما أشار المحافظ إلى بعض التحديات بشأن الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي بالمحافظة في الوقت الحالي، مقترحا بعض البدائل لتنفيذ حلول دائمة للمشكلات التي تظهر خلال موسم الشتاء، موضحًا أنها تضمنت مشروعات يتم تمويلها من المحافظة بقيمة تقدر بنحو 22 مليون جنيه، خلال العام المالي الحالي، إلى جانب المشروعات التي تمولها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة مشكلات الأمطار بمبلغ إجمالي يصل إلى 95 مليون جنيه.