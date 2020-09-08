أخبار مصرية

اجتماع للجنة الشباب الإيبارشي للكنيسة الكاثوليكية لمناقشة أمور الخدمة

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اجتمع الأب فرنسيس وحيد مسؤول لجنة الشباب الإيبارشي مع لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.
وتخلل الاجتماع الاتفاق على بعض الأمور المتعلقة بالأنشطة الصيفية، ومنها المؤتمر الصيفي للشباب، والذي ستبث فعالياته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق ١١ سبتمبر، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

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وتطرق الحديث أيضًا حول إمكانية إعداد دورات تدريبية تخصصية للراغبين في العمل في المجال الإعلامي والتصوير، وذلك بالتعاون مع مكتب دياكونيا للتنمية، إلى جانب مناقشة الأمور المتعلقة بتنظيم حلفة التخرج للشباب الجامعي للعام الدراسي المنصرم.

وترأس  صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أمس اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وأقيمت فعاليات الاجتماع بالمقر البطريركي بكوبري القبة، وذلك بمشاركة أصحاب النيافة والآباء المطارنة أعضاء اللجنة الدائمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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