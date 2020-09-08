اجتماع للجنة الشباب الإيبارشي للكنيسة الكاثوليكية لمناقشة أمور الخدمة

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وتطرق الحديث أيضًا حول إمكانية إعداد دورات تدريبية تخصصية للراغبين في العمل في المجال الإعلامي والتصوير، وذلك بالتعاون مع مكتب دياكونيا للتنمية، إلى جانب مناقشة الأمور المتعلقة بتنظيم حلفة التخرج للشباب الجامعي للعام الدراسي المنصرم.
وترأس صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أمس اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.
وأقيمت فعاليات الاجتماع بالمقر البطريركي بكوبري القبة، وذلك بمشاركة أصحاب النيافة والآباء المطارنة أعضاء اللجنة الدائمة.
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