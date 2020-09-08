نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل "نقل النواب": إعلان الزراعة عن إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات خطوة مهمة لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في المقال التالي
وأوضح زين الدين، في بيان له،اليوم الثلاثاء، أنه بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فإن قيمة واردات مصر من اللقاحات البيطرية بلغت خلال العام الماضي نحو 3 مليارات و97 مليون جنيه، مشيدًا بدور الوزارة في دعم للصناعة الوطنية، مؤكدًا أن السنوات السابقة شهدت منظومة عمل وتعاون بين الوزارة ومعهد صحة الحيوان والصناعة الوطنية لإنتاج اللقاحات المهمة مثال "لقاحات الحمى القلاعية"، حيث تم التصدي للأوبئة الوافدة من البلدان المجاورة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وأضاف، أن المصنع الجديد هو تكملة لرحلة نجاح وتميز على مدى سنوات تم خلالها إنشاء مصنعين لإنتاج اللقاحات وخدمة صناعة الدواجن والثروة الحيوانية، ومع وضع حجر الأساس للمصنع الثالث، سيكون بمثابة صفحة جديدة في عالم تصنيع اللقاحات في مصر والعالم من لقاحات جديدة ومتطورة تنافس اللقاحات التقليدية العالمية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة بتطوير الصناعة الوطنية في مجال اللقاحات البيطرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية دليل قاطع على ان المناخ المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح جاذبا أكثر للمستثمر الأجنبي مما ينعكس على زيادة الناتج القومي المصري وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المنشودة مشيدا باهتمام مصر بتصدير منتجاتها.
«الزراعة» تضع حجر أساس إنشاء مصنع لإنتاج أحدث اللقاحات البيطرية
وكان قد افتتح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسكمية والداجنة، الأحد الماضي، مصنع ميفاك الثالث بمدينة الصالحية الجديدة لإنتاج لقاحات مبتكرة وتقنيات تصنيع جديدة من لقاحات محملة ولقاحات مركبة ومهندسة وراثيًا داخل معامل مجهزة BsL3 Lab لدعم صناعة الدواجن في مصر والعالم.
وقال الصياد، إن حرص الدولة على تشجيع ودعم الصناعة الوطنية سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، من أجل سد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع المحلي ووضع خطة تقليل تلك الفجوة.
وأضاف الصياد أن وزارة الزراعة دعمت مشروع البتلو بأكثر من 2 مليار جنيه مصري، لافتًا إلى أنه تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في القطاع الداجني.
وأشاد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بدور الوزارة الداعم للصناعة الوطنية، قائلًا إن السنوات السابقة شهدت منظومة عمل وتعاون بين الوزارة ومعهد صحة الحيوان والصناعة الوطنية لإنتاج اللقاحات الهامة مثال "لقاحات الحمي القلاعية".
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