نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يدعو المواطنين إلى تجاهل قنوات الإخوان وصم أذانهم عنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن قنوات الجماعات الإرهابية اعتادت علي الكذب حتي أدمنته، داعيًا المواطنين إلى تجاهلهم تمامًا وصم آذانهم عن سيل الشائعات الإخوانية التي تم ترويجها عبر إعلام الإخوان خلال الأيام الماضية.

وأشار "طلعت" في تصريحات له،اليوم الثلاثاء، إلى أن الإخوان أطلقوا كمًا هائلًا من الشائعات خلال الفترة الماضية بهدف عرقلة جهود الدولة نحو التنمية، وإثارة حالة مقصودة من البلبلة واللغط والتشكيك، ومن المفترض أن يواجهها المواطن بسلاح الوعى وهذا هو دور وسائل الإعلام الوطنية فى هذه المرحلة الحرجة من عُمر الوطن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه حاول إحصاء الشائعات الاخوانية خلال الأيام القليلة الماضية فوجد أن بعضها يتعلق بعمل البرلمان والبعض الآخر يستثمر الوفاة الطبيعية لعصام العريان للزعم بأن قاداتهم يواجهون الموت في السجون، وجانب آخر من الشائعات يدعى على الدولة كذبا ترحيل المواطنين من بعض الأماكن.

أخر إحصائيات فيروس كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79008 حالات.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها، و5541 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

