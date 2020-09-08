محافظة القاهرة: غلق وتشميع وقطع مرافق عن 7 مصانع مخالفة فى طرة 

تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة، الحملة الكبرى التى شنتها الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحى طرة، والتى أسفرت عن غلق وتشميع وقطع مرافق عن 7 مصانع مستحق عليهم مديونية ولم يلتزموا بسدادها.





وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، أن ذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أراضى أملاك الدولة والتصدى لكل من تسول له نفسه الاستيلاء عليها وإقامة المنشآت، حيث تم قطع المرافق وغلق وتشميع المصانع المخالفة، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء والأجهزة الأمنية المعنية.

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