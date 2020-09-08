المنيا: توقيع الكشف على 114 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

قال أسامة القاضى محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل، تنفيذ مبادرة دعم صحة المراة، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية والكشف عن الامراض المزمنه، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة، والتى انطلقت من شهر أغسطس الماضي، وتهدف الى الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية "السكر - الضغط – السمنة"، فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بصحة السيدة المصرية.





وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم إجراء الفحوصات الطبية لعدد 114 ألف سيدة على مستوى المحافظة، وذلك من بداية انطلاق المبادرة من أغسطس الماضى، بجميع الوحدات الصحية، كما انه يتم تحويل الحالات المشتبه بها الى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزى ومستشفى ملوى، إذ يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل اشاعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام، لتقديم كل الخدمات بالمجان. وأوضح وكيل الوزارة، ان المحافظة حققت المركز الثانى على مستوى المحافظات فى تنفيذ الاعمال منذ بداية المبادرة حتى نهاية أغسطس، مشيرا إلى أن المبادرة هدفها تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية واجراء الفحوصات والتحاليل بالمجان لكل السيدات والتى تقدموا للحصول على الخدمات العلاجية من خلال الوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

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