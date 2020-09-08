سلطنة عمان: السماح بالرحلات الدولية أول أكتوبر المقبل

وأوضحت اللجنة العليا بالسلطنة، فى بيان رسمى، أن الرحلات ستكون مجدولة حسب المعطيات الصحّية للوجهات المحددة، وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى.

وعقدت اللجنة اجتماعا، أمس الثلاثاء، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية العمانى، لمتابعة تطورات جائحة كورونا، وباركت الإطار العام الذى أعدته وزارة التربية والتعليم العُمانية لتشغيل المدارس فى السلطنة خلال العام الدراسى 2020/ 2021، فى ظل استمرار الجائحة، يتضمن الإجراءات التنفيذية وتطوير آليات العمل والخطط والوثائق، لضمان جودة التعليم وشموليته لجميع الطلبة فى السلطنة، بغض النظر عن التباين فى ظروفهم المختلفة انطلاقا من تقديم مصلحة الطلبة والاعتبارات الصحية.