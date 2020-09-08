وقال محافظ القاهرة إنه سيتم إزالة 348 عقارا ونقل المستحقين بإجمالى 1280 أسرة إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة1 بحى السلام ثان والمزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.

وأضاف المحافظ أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التى يتم إزالتها واستغلالها فى تقديم الخدمات التى تحتاجها كل منطقة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور .. محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة العشوائيات بحى روض الفرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.