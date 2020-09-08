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صور .. محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة العشوائيات بحى روض الفرج

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محمد مهران 2020-09-08 13:06 0 تبليغ

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وقال محافظ القاهرة إنه سيتم إزالة 348 عقارا ونقل المستحقين بإجمالى 1280  أسرة إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة1 بحى السلام ثان والمزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم  للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

خالد عبد العال محافظ القاهرة


وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.


وأضاف المحافظ أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التى يتم إزالتها واستغلالها فى تقديم الخدمات التى تحتاجها كل منطقة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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