وزير الإنتاج الحربى يستقبل سفير مصر بجنوب إفريقيا

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الثلاثاء، أحمد الفضلى سفير مصر بجنوب إفريقيا، لبحث سبل دعم التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات المماثلة لها فى دولة جنوب إفريقيا، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .





فى بداية اللقاء – وفقا لبيان صحفى- هنأ الوزير، السفير أحمد الفضلى ودعا له بالتوفيق فى تعزيز التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وجنوب إفريقيا، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى مختلف مجالات التصنيع العسكرى والمدنى، إلى جانب استعراض المنتجات العسكرية والمدنية التى تقوم شركات الهيئة بتصنيعها.

كما قدم الوزير مرسى، نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التى تشارك الوزارة فى تنفيذها بالدولة، وأهم بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات العالمية المختلفة، كما تم الإشارة إلى الزيارات الخارجية التى يتم تنفيذها بواسطة ممثلى الإنتاج الحربى، للتعرف على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مختلف مجالات التصنيع، بهدف نقلها إلى الشركات التابعة.

من جانبه قدم أحمد الفضلى سفير جمهورية مصر العربية بدولة جنوب إفريقيا، التهنئة لوزير الدولة للإنتاج الحربى، لتولى حقيبة الوزارة وأكد على تطلعه إلى نقل ما اطلع عليه من خبرات فنية وتكنولوجية متطورة فى العديد من مجالات الصناعات العسكرية والمدنية بشركات الإنتاج الحربى التى تعد إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية إلى جنوب إفريقيا.

كما أكد عزمه على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال فى دولة جنوب إفريقيا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى والتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات التى تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، حيث تمثل هذه الزيارات مجالاً خصباً لعقد شراكات جديدة مع الإنتاج الحربى.

وصرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر أن عقد مثل هذه اللقاءات يأتى من منطلق حرص الوزارة على تعزيز أواصر العلاقات مع كافة الدول وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما يأتى عقد هذا اللقاء إيماناً بدور السفراء المصريين فى زيادة أوجه التعاون المشترك فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية المختلفة مع الدول الموفدين إليها.